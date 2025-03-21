Aksaray’da Polis Denetimleri Devam Ediyor

HUZUR VE GÜVENLİK UYGULAMALARI

Aksaray’da polis ekipleri, şehrin ana yolları başta olmak üzere birçok bölgede huzur ve güvenlik uygulamaları gerçekleştiriyor. Halkın güvenliğini sağlamak ve olası olayların önüne geçmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray Emniyeti, şehir genelinde özellikle akşam ve gece saatlerinde uygulama ve denetimler yapıyor.

DENETİMLERİN KAPSAMI

Öğrenci yurtları, şehir merkezi ve suç oranlarının yüksek olduğu alanlarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, hem araçları hem de yayaları denetimden geçiriyor. Trafik ekipleri araçlar ve sürücüler üzerinde kontrol yaparken, asayiş ekipleri de şahıslar üzerinde denetimler gerçekleştiriyor. Uygulamalar sırasında araçların sorgulaması yapılırken sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol ediliyor. Aynı zamanda şahıslara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları da yapılıyor.

CEZAI İŞLEMLER

Kusurlu bulunan araçlar cezai işleme tabi tutuluyor ve uygulamalar şehir genelinde gece boyunca belirli aralıklarla devam ediyor. Halkın güvenliğini öncelikli hedef olarak belirleyen Aksaray Emniyeti, bu düzenli uygulamaları ile güvenli bir ortam yaratmayı amaçlıyor.