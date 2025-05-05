Aksaray’da Polis Takibinden Kaçmakta Başarılı

POLİSTE YENİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Aksaray’da geçtiğimiz yıl 4 kez polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ve yakalandığında her seferinde polise direnerek zorluk çıkaran sürücü, “Türk Polisi’nden kaçılmaz” şeklinde açıklama yaptı. Düne ait bir olayda, bu sürücünün kullandığı araç bir kez daha polisi alarma geçirdi. 5. kez “dur” ihtarına uymayan sürücü, ön ve arkadan sıkıştırıldığı yolda yakalanma anında aracını polisin üzerine sürdü.

KOVALAMACA ANBEAN KAMERADA

Dün gece yaşanan olay, Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yolda zikzak çizen ve trafiği tehlikeye atan 68 ADF 842 plakalı araca “dur” ihtarında bulundu. Bunun ardından frene basmak yerine gaza basan sürücü ile polis arasında bir kovalamaca başladı. E-90 Karayolu’na çıkıp Konya istikametine doğru kaçan sürücü, polis ekiplerinin defalarca yaptığı ihtara rağmen kaçmaya devam etti.

SÜRÜCÜ KOVALAMADAN KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Peşindeki polis ekiplerinden kurtulmak için hatalı sollamalar yaparak emniyet şeridine giren sürücü, yaptığı manevralarla trafikteki insanların hayatını tehlikeye attı. Telsiz anonsuyla diğer ekiplerin durumu öğrenip kaçış yönünde önlem aldığı bildirildi. Otogar ışıklı kavşağa ulaştığında, yapılan tedbirler sonucu sıkışan sürücü, artık kaçamayacağını anlayınca aracını yol kenarındaki araziye sürdü. Araçtan inerek polislere müdahale etmeye çalışan sürücü, gaza basmaya devam etti.

POLİSE YAŞANAN TEHLİKELİ ANLAR

Polis memuru aracı durdurmak için camdan yapışırken, engebeli araziden kaçmaya çalışan sürücü, polis memurlarını yaralama pahasına gaza basmayı sürdürdü. Araziden çıkınca yine emniyet şeridinden kaçan sürücü, önüne çıkan polis memurlarının üzerine aracını sürdü ve kaçışını sürdürdü. Araç, otogar ışıklı kavşaktan toptancılar ve galericiler sitesi istikametine doğru hızla kayıplara karıştı. Tüm bu olağanüstü kovalamaca ve polislerin azimle süren mücadelesi, anbean kaydedildi.