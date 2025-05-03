Aksaray’da Polisi İhtarına Uymayan Sürücü

OLAYIN KISACA TANIMI

Aksaray’da, polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, kısa süreli kovalamayla yakalandı. Fakat sürücü, bir türlü araçtan inmedi ve alkolmetreye üflemedi. Yapılan kontrollerde, yasal sınırın 3,5 katı üzerinde alkol aldığı belirlenen sürücünün KOSGEB il müdürünün şoförü olduğu öğrenildi. Olay, Aksaray – Adana ve Konya Karayolu kesişiminde gerçekleşti.

KAÇIŞ VE KOVALAMACA

Olay esnasında, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri rutin devriye sırasında, Aksaray istikametine giden 68 AAV 587 plakalı araca şüphe üzerine “dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, kırmızı ışıkta geçerek otogar istikametine kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kısa süreli bir kovalamaca sonucunda aracı durdurmayı başardı. Sürücü M.K. (37), ilk etapta araçtan inip ön yolcu koltuğuna oturdu, ancak daha sonra yeniden araçtan inmeyi reddetti.

Sürücü, polis memurlarına hiçbir bilgi vermeden sürekli telefon görüşmeleri yaptı ve kendisine uzatılan alkolmetreye üflemedi. Daha sonra, M.K. isimli sürücünün KOSGEB Aksaray İl Müdürü’nün şoförü olduğu anlaşıldı. Uzun süre belgeleri vermeyen ve alkolmetreye de üflemeyen sürücü, polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilerek araçtan indirilip asayiş şubesi ekiplerinin aracına bindirilerek gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE CEZA

Gözaltına alınan M.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada yapılan kandan alkol ölçümünde, sürücünün 1.84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan, kırmızı ışık ihlalinden ve alkolmetreye üflememekten toplam 37 bin 991 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, araç, olay yerine gelen KOSGEB İl Müdürü H.K. tarafından teslim alındı. KOSGEB İl Müdürü H.K. da alkol kontrolünden geçirildi ve M.K. hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.