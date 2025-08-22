Aksaray’da S.T. Muhammed Ö.’yü yaraladı. Adile T., hastanede gözyaşı döktü. S.T. parkta yakalandı, soruşturma devam ediyor

Olayın Gelişimi

Aksaray’da, Özbekistan uyruklu S.T. (13), ablası Adile T.’nin (24) sevgilisi Muhammed Ö.’yü (26) evinin önünde ekmek bıçağı ile yaraladı. Ağır yaralanan Muhammed Ö., tedavi altına alındığı hastane önünde Adile T.’nin gözyaşları dökmesi dikkat çekti. Olayın ardından kaçan S.T., polis ekipleri tarafından parkta yakalandı. Olay, saat 21.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1406 Sokak’ta gerçekleşti.

Tartışma ve Yaralama Olayı

Muhammed Ö., evinin önünde sevgilisi Adile T.’nin kardeşi S.T. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve S.T., ekmek bıçağı ile Muhammed Ö.’ye saldırarak sol göğsünden yaraladı. Yaralı, kanlar içinde yere yığılırken S.T. bıçağı fırlatıp olay yerinden kaçtı. Adile T., sevgilisini kanlar içinde bulduktan sonra durumu hemen yetkililere bildirdi.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Adile T.’nin ihbarının ardından, polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Yapılan ilk müdahalede durumunun ağır olduğu anlaşılan Muhammed Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye gelen Adile T., acil servis önünde gözyaşlarına boğulurken, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Adile T., “Kim bıçaklamış bilmiyorum. Ben kanlar içinde evin önündeki sokakta buldum.” ifadelerini kullandı.

Soruşturma Süreci

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şu anda olayla ilgili soruşturma devam ediyor.