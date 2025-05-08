Aksaray’da Sahte Nakliyeci Yakalandı

CEVİZ DOLANDIRICILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Gaziantep’te 4 milyon lira değerindeki 7 ton ceviz, sahte nakliyeci tarafından alındıktan sonra kayıplara karıştı. Olay, dolandırıcının cevizleri Ankara’ya götürmek üzere teslim almasıyla başladı. Aksaray’a geldiği ihbarı alan polis, güvenlik kameralarından tespit yaparak izini kaybettirmeye çalışan bu dolandırıcıyı, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yakaladı. 26 saat boyunca görüntüleri inceleyen ekipler, cevizleri bulmak için harekete geçti ve nihayetinde polis, 7 ton cevizi Ankara’daki iki ayrı depoda ortaya çıkardı.

AKSARAY POLİSİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’te bir dolandırıcı, sahte nakliye firması adı altında bir şahsın 7 ton cevizini çaldı ve Aksaray istikametine geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal araştırma ve incelemelere başladı. H.İ.K. isimli dolandırıcının Gaziantep’ten cevizleri yükleyip yola çıktığı aracın plakasını tespit eden ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek takip sürecine girdi.

Takip sırasında H.İ.K.’nin aracının Aksaray istikametine doğru gittiği ve Aksaray’da hedef şaşırtmak amacıyla 7 ton cevizin başka bir kamyona yüklendiği belirlendi. Bu bilgilerin ardından, Aksaray polisi takibe devam ederek ve son yükleme yapılan kamyonun plakasını tespit ederek, bu kamyonun Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bir depoya gittiğini ortaya çıkardı. Bu gelişmenin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Altındağ’daki iki ayrı depoya eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon sonucunda 7 ton ceviz ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sahte nakliyeci olan dolandırıcı H.İ.K.’nin farklı bir ile kaçtığı bilgisine ulaşan polis, yakalama çalışmaları başlattı. Ekipler, şüphelinin yerini tespit etti ve Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bu dolandırıcıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.İ.K., adliyeye sevk edilerek mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili başka bir şüphelinin daha olduğu tespit edilerek, bu kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Ele geçirilen 4 milyon lira değerindeki 7 ton ceviz, sahibine ulaştırıldı.