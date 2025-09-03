Aksaray’da Şap Hastalığı Ciddi Sorun

ŞAP HASTALIĞININ ETKİLERİ VE ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI MAĞDURİYET

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, şap hastalığının üreticileri ciddi biçimde etkilediğini belirtiyor. Kuraklıkla mücadele eden çiftçi, şimdi de şap krizinin ağırlığını taşıyor. Özkök, “Çiftçi ve üretici çok büyük mağduriyet yaşadı. Devletimizin kredi borçlarını ertelemesi ya da tolerans sağlaması şart” diyor. Ayrıca, Şap Enstitüsü’nün aşı stoklarını güçlendirmesi ve aşı kampanyalarının sürekliliğini sağlaması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, bu tür krizlerin tekrar yaşanabilmesi olabiliyor.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE CİDDİ KAYIPLAR

Tarım ve hayvancılığın merkezi konumundaki Aksaray’da şap hastalığı, üreticilere ağır bir darbe vuruyor. Hayvancılıkla geçinen çiftçiler, salgın yüzünden hem süt veriminde hem de hayvan varlığında büyük kayıplar yaşıyor. Özkök, “Şap hastalığı Türkiye’de hayvancılık sektörüne çok büyük bir darbe vurdu” diyerek, hastalığın Suriye ve doğu bölgelerinden ülkeye girdiğini ve hızla yayıldığını ifade ediyor. Hastalığın Aksaray gibi hayvancılığın yoğun olduğu yerlerde ciddi ekonomik kayıplara neden olduğunu vurguluyor.

Özkök, “Süt veriminde yüzde 30’a yakın bir düşüş yaşandı. İneklerde büyük tahribatlar oluştu ve mezbahalara kesime gitmelerine neden oldu. Bu durum hem üreticiyi hem de ülke ekonomisini zarara uğrattı” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Ayrıca, yaşanan süt azlığı nedeniyle, Türkiye’nin Avrupa’dan yeniden ithal hayvan talebinde bulunmak zorunda kalacağına dikkat çekiyor.

Şap hastalığı nedeniyle kapalı kalan hayvan pazarlarının tekrar açılması gerektiğini de dile getiren Özkök, “Hayvan pazarlarının açılması şehrin ekonomisinin canlanması demek” diyor. Üreticilerin alacaklarını tahsil edebilmesi ve esnafın üreticilerle ticaret yapabilmesi için bu adımın şart olduğunu belirtiyor. Pazarların kapanması ile birçok üreticinin kredi borçlarını ödemekte zorlandığını ifade ediyor.

Özkök, şap hastalığının insanlara bulaşmadığını hatırlatarak, hastalıktan etkilenen damızlık ineklerin mezbahalarda kesildiğini belirtiyor. “Değeri 250 bin lira olan inek, hastalık nedeniyle 150 bin liraya kesime gitti. Üretici hem hayvanını kaybetti hem de yeni bir hayvan almak zorunda kaldı. Aksaray’da günlük bin 400 ton süt üretiliyor ve bu, Türkiye süt sektörünün lokomotifi olduğumuzu gösteriyor. Ancak şap hastalığı sektörde ciddi bir krize yol açtı” diyor.

DEVLET DESTEĞİ GEREKİYOR

Özkök, üreticilerin ayakta kalabilmesi için devlet desteğinin şart olduğunu dile getiriyor. Özellikle kredi borçlarının ertelenmesi gerektiğini kaydediyor. “Kuraklıkla mücadele eden çiftçi şimdi şap krizinin yükünü de sırtlanmak zorunda kaldı. Bu çok büyük bir mağduriyet” ifadelerini kullanıyor. Tüm zorluklara rağmen Aksaraylı üreticilerin dirençli olduğuna değinen Özkök, “Biz inadına üretmeye, inadına hayvancılık yapmaya devam edeceğiz. Ama sürdürülebilir bir üretim için önümüzün açılması, devletimizin bize destek olması gerekiyor” diyor.