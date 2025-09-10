Aksaray’da Servis Denetimleri Başladı

EĞİTİM YILININ BAŞLAMASIYLA DENETİMLER BAŞLADI

Aksaray’da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla jandarma ekipleri, okul servislerine yönelik denetimlere hız verdi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi, kazaları önlemek ve öğrencilerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla servis denetimlerine başladı.

Şehir genelinde ilçe, belde ve köy yollarında görev yapan ekipler, sürücülerin yanı sıra servis araçlarını da detaylı bir şekilde kontrol ediyor. Araçların teknik yeterlilikleri, sürücülerin ehliyet ve belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, araç içerisinde rehber personel bulundurulup bulundurulmadığı ve servis güzergah izin belgeleri gibi konular titizlikle inceleniyor. Ayrıca, sürücülere ve rehber personellere genel trafik kuralları ve güvenli sürüş ile ilgili eğitimler veriliyor. Öğrencilere ise servis araçlarında dikkat etmeleri gereken temel kurallar hakkında bilgilendirme yapılıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu kapsamda denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.