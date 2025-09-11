Aksaray’da Silahlı Olay Meydana Geldi

Olayın Gerçekleştiği Yer

Aksaray’da yaşanan trajik olay, akşam saat 19.30 sıralarında Hassas Mahallesi 6717 Sokak’ta bulunan tek katlı bir müstakil evin önünde ortaya çıktı. İddialara göre, 19 yaşındaki Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu 26 yaşındaki Kuddusi Altıparmak’ı tabancayla yaraladı. Olayın gidişatı daha da derinleşti ve Tan, ardından 9 yaşındaki kardeşi Umut ve 41 yaşındaki annesi Medine Tan’a saldırarak başından ve omuzundan yaraladı.

Yaralının Durumu

Tabancanın ateşlenmesi çevrede büyük bir panik yarattı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri, dört yaralıya müdahale ettikten sonra onları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Ömer Can Tan, annesi Medine Tan ve kardeşi Umut Tan’ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın Ardından Gelişmeler

Bütün bu yaşananların ardından, polis olaya dair kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayın nedenleri ve olay anına dair detaylar doğrultusunda ilerleyen süreçte yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor.