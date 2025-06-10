Aksaray’da Sivil Trafik Komiseri Cezası

KURBAN BAYRAMI DENETİMİ

Aksaray’da Kurban Bayramı denetimleri sırasında, otobüse yolcu gibi binen sivil trafik komiseri, şoför Eyüp Özkaya’yı takip ederek “Araç kullanırken telefonla konuşmak” suçundan 2 bin 167 TL ceza kesti. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesi çerçevesinde, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde yapılan denetimler sonucunda, Ankara’dan Gaziantep’e giden bir yolcu otobüsünde görev alan kadın komiser, Eyüp Özkaya’nın kural ihlallerini gözlemledi.

CEZANIN UYGULANMASI

Aksaray Şehirlerarası Otogarına ulaştığında, şoför Eyüp Özkaya’nın telefonla konuştuğunu tespit eden komiser, otogara çağırdığı resmi trafik polisiyle birlikte şoföre 2 bin 167 TL para cezası uyguladı. Olayın ardından Özkaya, “Firma cezayı bizden kesiyor. Cezayı ben ödeyeceğim. Telefonu mecbur kaldım açtım. Normalde konuşmam ama önemliydi. Yazıhane yolcu almamız için bizi arıyor, biz de mecbur açıyoruz. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık,” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Haber-Kamera: Erkan Altuntaş, Aksaray