Aksaray’da Sondajdan Karbondioksit Gazı Çıktı

SONDAJ ÇALIŞMASI SONUCUNDA KARBONDİOKSİT GAZI YÜZEYDE

Aksaray’da ayçiçeği ekili bir tarlada gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda yüzeye karbondioksit gazı ve su fışkırdı. Kutlu köyünde yapılan bu çalışmalarda, kuyudan çıkan karbondioksit gazı, bölgenin jeolojik yapısını anlamak için önemli bir veri oldu.

KARBONDİOKSİT GAZININ KAYNAĞI

Aksaray Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Tayfun Aydın, “Bu partiküller Hasandağı volkanizmasına bağlı olarak oluşan karbondioksit gazıdır. Hasandağı, milattan önce 7 bin yılında patlamış bir volkanik dağdır. Bunun çevresindeki volkanik arazilerde 200 metre derinliğe indikten sonra karbondioksit gazı hapsedilmiş şekilde bulunur. Burada bir sondaj sonucunda bir çatlakla karbondioksit gazı yüzeye çıkıyor. Karbondioksit gazları zehirli ve yanıcı değildir. Bu gaz, aksine yangın söndürmede kullanılmaktadır. Tıp alanında ve gıda sektöründe ise gıdaların korunmasında kullanılan faydalı, ekonomik değeri yüksek bir karbondioksit gazıdır. Jeotermal kökenlidir ve ana sebebi ise Hasandağı volkanizmasıdır” açıklamasında bulundu.

KONUYLA İLGİLİ ENDİŞELER YERSİZ

Aydın, ayrıca “Bu gaz alanı, geniş bir bölge değildir. 200 metre derinliğinden gelen bu gazın 2-3 gün içinde sönümleneceğini düşünüyoruz. Yer altındaki sıkıştığı alana göre 20-30 metreye de çıkabilir. Burada olduğu gibi 5-6 metreye de çıkabilir. Burada korkulacak bir şey yoktur. Burası için araştırması devletimiz ve kurumlarımız tarafından yapılmaktadır” şeklinde sözlerini sürdürdü.