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Aksaray’da Sürücü “Dur” İhtara Uymadı

TRAFAK DURAĞINDA KAÇIŞ

Aksaray’da, trafik şubesi ekibinin “dur” ihtarına uymanın aksine kaçan sürücü, polisin takip etmesiyle kısa süre içinde ele geçirildi. Olay, Yeni Sanayi Mahallesi’nde eski sanayi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şüpheli bir hafif ticari araç olan 68 AEM 561 plakalı araca dur ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü ihtara karşı gelerek kaçmayı tercih etti.

KOVALAMADA YAKALANDI

Yaptığı kaçış sonrası, sürücü eski Sanayi Sitesi içerisine girdi. Kısa sürede gerçekleşen kovalamaca sonucunda yakalanan sürücü E.K. (36), araçtan indikten sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Bir şey yok” diyerek yanıt verdi. Gazetecilere, “Adam şov yapmaya çalışıyor” diyen sürücü, araç içine geri dönerek kendini gizlemeye çalıştı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Polisin uzun çabaları sonucu alkolmetreye üfleten sürücünün sonucu 1.22 promil olarak belirlendi. Bu oran, yasal limitin neredeyse 3 katı. Sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, daha önce de 3 kez alkollü yakalandığı tespit edildi. E.K.’nın ehliyetine bu kez 5 yıl süreyle el konulurken, alkollü araç kullanma, dur ikazına uymama ve tehlikeli şerit değiştirme gibi maddelerden yaklaşık 57 bin lira para cezası kesildi. Olay anında, alkollü sürücünün yakınları basın mensubunun kameralarını kapatma girişiminde bulundu.

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