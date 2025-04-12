Aksaray’da Sürücü Yakalandı, Ceza Verildi

DURUMUN DÜZENLENMESİ

Aksaray’da polis uygulama noktasını gören bir sürücü, ani bir karar verip aracını sağa çekip geri geri kaçmaya çalıştı. Ancak, durumu fark eden polis memuru hızla koşarak sürücüyü yakaladı. Kaçacak bir yeri kalmayan sürücü, aracıyla uygulama noktasına ilerlerken ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Kısa bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

POLİS UYGULAMASI VE KAÇIŞ ÇABASI

Olay, Aratol Mahallesi Aratol Kavşağı’nda meydana geldi. Gece saatlerinde halkın güvenliğini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaklaşan bir araca el feneriyle durması için işaret verdi. 06 AE 4047 plakalı otomobilin sürücüsü, yaklaşık 400 metrelik mesafeden polisi fark edip, hemen sağa çekmekle birlikte geri geri kaçma çabasında bulundu. Polis memuru, aracın sağa çekilmesi üzerine hemen harekete geçerek araca doğru koştu ve sürücüyü yakalamayı başardı.

Polis memuru, S.B. (23) isimli sürücüye “Neden yavaşladın?” diye sorduğunda, sürücü “Hasta var, acile götürüyorum” şeklinde ilginç bir yanıt verdi. Aracın kontrolü sırasında polis memuru, arka koltukta yatan bir kadın olduğunu görünce sağlık ekibi çağırmak istedi. Ancak sürücü ve yanındakiler, ambulansı kabul etmediler. Bunun ardından polis, sürücü S.B.’yi ehliyet ve ruhsat kontrolüne tabi tuttu.

Sorgulama sürecinde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Sürücü ve yanındaki kişi, ceza almaktan kurtulmak için uzun süre polis memurlarına ricada bulundu ancak başarılı olamayarak ceza aldı. S.B.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 lira ceza kesildi ve aracı olay yerine çağırılan ehliyeti olan bir yakınına teslim edildi.