Aksaray’da Tabanca İle Ateş Açıldı

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Aksaray’da, kayınbiraderiyle yaşanan bir tartışma sonucunda hastane önünde belindeki tabancayı çıkaran bir adam havaya ateş açtı. Olay, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde gerçekleşti.

OLAYIN NEDENİ

Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Mustafa Can K., ailesiyle birlikte hastaneye bir rahatsızlığın tedavisi için geldi. Kayınbiraderinin kendisinden habersiz bir şekilde eşini alması üzerine sinir krizi geçiren Mustafa Can K., telefon görüşmesi sırasında kayınbiraderine bağırarak isyan etti. Sinirine hakim olamayan adam, belindeki kurusıkı tabancayı çıkararak havaya ateş açtı.

POLİS MÜDAHALESİ

Hastanede duyulan silah sesleri paniğe neden olurken, olay anında hastane polisi hızla müdahale etti. Tabancası alınan şahıs, gözaltına alındı. Bu hızlı müdahale, daha fazla olumsuzluğun önüne geçti. Olay yerine derhal gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gözaltına alınan şahsı doktor kontrolünden sonra ifadesini almak üzere Aksaray Polis Merkezi’ne götürdü. Polis ekipleri, tabancaya el koyarak adli işlemlere başladı.

ADLİ İŞLEMLER

Konu hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.