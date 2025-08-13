Aksaray’da Takla Atan Araç Hurdaya Döndü

OTOMOBİLİN KONTROLDEN ÇIKMASIYLA KAZA MEYDANA GELDİ

Aksaray’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kaza sonucu otomobil büyük hasar görürken, sürücü ağır yaralandı. Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Akin köy yolunda gerçekleşti.

KAZADA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi yönüne doğru seyir halinde olan Hasan A. (30) yönetimindeki yabancı plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole düştü. Takla atan otomobil, tarım arazisine inerken adeta hurdaya döndü. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.