Aksaray’da Takla Atan Araç, Yaralı

OLAYIN NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİĞİ

Aksaray’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole takla atarak ters döndü. Bu üzücü olay, Aksaray-Nevşehir karayolunun 8. kilometresinde gerçekleşti. Kaza sonrası sürücü kadın ve küçük kızı ölümden döndü.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Aksaray’dan Nevşehir yönüne ilerleyen Selcan U. (33) yönetimindeki 34 AP 0863 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen araç, hurdaya dönerek sürücü ile birlikte 9 yaşındaki A.Ü. isimli kızının yaralanmasına neden oldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YARDIM EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbarın ardından hızlı bir şekilde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı anne ve kızına ambulans içinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından, Selcan U. ve A.Ü. ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.