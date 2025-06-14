Aksaray’da Tartışma Sonucu Cinayet Gerçekleşti

OLAYIN GELİŞİMİ

Aksaray’da gerçekleşen bir tartışma sonucunda, ablasını bıçaklayarak öldüren ve bir arkadaşını da yaralayan kadın tutuklandı. Gözaltına alınan diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, önceki gece saat 02.00 civarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde, Çalışkan Apartmanı’nın girişinde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre, aynı anneden üvey kardeş olan Figen Bozkurt (34) ile Ceylan İlban (29) arasındaki husumet nedeniyle bir tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü; Ceylan İlban, yanında bulundurduğu bıçakla Figen Bozkurt’u göğsünden bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan M.G. (39) isimli şahıs da kolundan yaralandı. Ağır yaralanan Figen Bozkurt, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

POLİSİN YAKALAMA OPERASYONU

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, olayın ardından hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Cinayet zanlısı Ceylan İlban, sabaha karşı evine döndüğü esnada, yanında C.İ. isimli kadın ve Y.B. isimli erkekle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası Ceylan İlban, Y.B. ve C.İ. Aksaray Adliyesine sevk edildi.

MAHKEME KARARI

Mahkemeye çıkarılan Ceylan İlban tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli, Y.B. ve C.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.