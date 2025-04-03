Aksaray’da Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN AKSARAY

Aksaray’da bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın önünde giden başka bir hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi’nde, otogar yan yolda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, otogardan şehir merkezi istikametine doğru hareket eden M.T. yönetimindeki 68 FS 23 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, önünde giden G.İ. idaresindeki 68 BJ 974 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca çarptı.

INJURED DRIVER

Kazanın ardından, 66 yaşındaki kadın sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredeki insanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan kadına ambulans içinde müdahale etti. Aynı zamanda, polis ekipleri kazayla ilgili bir inceleme başlattı.