Aksaray’da Tipi Yolları Kapattı

KAR YAĞIŞI VE TİPİ TRAFİKTE FELÇ YARATIYOR

Aksaray’da gece yarısında başlayan kar yağışı ve beraberindeki tipi, yolların kapanmasına neden oldu. Göz gözü görmeyen tipide birçok araç yolda mahsur kaldı. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece yarısı etkisini artırarak tipiyi de beraberinde getirdi. Görüş mesafesinin bir metreye kadar düştüğü yollarda yüzlerce araç sıkıştı. Aksaray – Nevşehir, Ankara, Konya gibi pek çok ilçe ve köy yolu trafiğe kapatıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE YARDIM EKİPLERİ

Polis ekipleri, yolları kapatılan bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yolda mahsur kalan sürücü ve yolcular için İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri görevlendirildi. Ekipler, mahsur kalan kişilere kumanya dağıttı. Kar yağışı ve tipi, şehir genelinde hala etkisini gösteriyor.

VALİ’ DEN AÇIKLAMALAR

Yol durumu ve yapılan çalışmalara yönelik bilgi veren Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, “Aksaray’ımızda yaşanan kar ve tipi sebebiyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Aksaray – Nevşehir, Ankara ve Akin Karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır. Tipi, çalışmalarımızı zorlaştırmakla beraber, tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Bu mücadelede il özel idaresi, AFAD, karayolları ve UMKE ekiplerimiz toplamda 160 personel 70 araçla sahada arama, kurtarma, yol açma ve sağlık çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.