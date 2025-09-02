Aksaray’da Tır Yangını Korkuttu

YANGIN KORKUSU YAŞANDI

Aksaray’da bir tırda meydana gelen yangın, sürücü ve diğer araç sahipleri arasında büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, Aksaray-Konya kara yolu Yapılcan köyü yakınlarında gerçekleşti.

TIR SÜRENCİSİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Aksaray’dan Konya yönüne giden R.Ö. (56) yönetimindeki 50 ADY 348 plakalı tırın dorsesindeki samanlar, bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Diğer sürücüler bu durumu fark ederek tır şoförünü uyardı. Uyarılar sonrası tırı sağa çeken sürücü, dorseye çıkarak alev alan saman balyalarını yol kenarına attı. Sürücülerin müdahalesi ve tır şoförünün hızlı eylemleriyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yanan saman balyalarını söndürerek yangını tamamen durdurdu.