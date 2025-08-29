Aksaray’da Tırla Çarpışan Karavan Koptu

KAZADA KABİN KOPTU

Aksaray’da gerçekleşen trafik kazasında, bir karavan, tır ile çarpışarak büyük hasar aldı. Olay, Aksaray-Konya kara yolunda bulunan Sultanhanı ilçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aksaray’dan gelen 63 yaşındaki Anton Walter Rıeb’in kullandığı yabancı plakalı karavan, kavşakta Faruk Y. tarafından yönetilen 63 AFS 048 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle karavanın kabini yerinden koptu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, karavan sürücüsü Anton Walter Rıeb, eşi 60 yaşındaki Carmen Pfennınger Rıeb ve tır sürücüsü yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve kısa sürede olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Carmen Pfennınger Rıeb’in durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.