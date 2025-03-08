Aksaray’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

TRAFTİK KAZASI SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aksaray’da bir otomobil sürücüsünün önünde ilerleyen başka bir araca arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından sürücü kayıplara karıştı. Kaza, Aksaray – Ankara Karayolu’nun 15. kilometresinde Aksaray yönünde gerçekleşti.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, Ankara istikametinden Aksaray yönüne seyreden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 66 DC 611 plakalı Skoda marka otomobil, hemen önünde seyreden S.Ş. (23) yönetimindeki 14 BG 661 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, Ankara yönüne dönerek refüj bariyerlerine çarparak durabildi. Hurda haline gelen araçta bulunan Medine Şahin (20), olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, sürücü S.Ş. ve A.Ş. (20) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KAZA SONRASI KAÇAN SÜRÜCÜ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kazanın hemen ardından Medine Şahin’in cesedi otopsi için morga götürüldü. Arkadan çarparak bir kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü ise olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ve jandarma, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir tahkikat başlatıldı.