Aksaray’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucunda dört kişi yaralandı. Kaza, Aksaray-Konya karayolu üzerindeki 8. kilometrede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Konya istikametinden Aksaray yönüne ilerleyen Mahmut Can Y. (27) yönetimindeki 68 ACG 101 plakalı Toyota marka otomobil, köy yolundan karayoluna çıkan Hasan A. (68) idaresindeki 68 HA 511 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yolda ters dönerken, otomobil de şarampole düştü.

YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından sürücü Hasan A. ve otomobilde bulunan Dudu A. (81), Gizem Betül A. (19) ve Kemal A. (75) yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardımcı oldu. Hemen ardından bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine taşındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.