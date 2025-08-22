Aksaray’da Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Aksaray’da gerçekleşen trafik kazasında bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kaza, saat 21.30 civarında Doğantarla köyü kavşağında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Burak Ramazan Koçak (18) ile otomobil sürücüsü Emin Uysal (63) arasında meydana gelen çarpışma sonucunda toplamda dört kişi yaralandı.

YARALILAR VE AMBULANS HİZMETLERİ

Kazada, kask takılı olan motosiklet sürücüsü Burak Ramazan Koçak ve arkasındaki yolcu Emre Şimşek (18) ile otomobilin sürücüsü Emin Uysal ve yanındaki Ümit Türkmen (36) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaralılardan Burak Ramazan Koçak’ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Tüm yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.