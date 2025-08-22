Haberler

Aksaray’da Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Aksaray’da gerçekleşen trafik kazasında bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kaza, saat 21.30 civarında Doğantarla köyü kavşağında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Burak Ramazan Koçak (18) ile otomobil sürücüsü Emin Uysal (63) arasında meydana gelen çarpışma sonucunda toplamda dört kişi yaralandı.

YARALILAR VE AMBULANS HİZMETLERİ

Kazada, kask takılı olan motosiklet sürücüsü Burak Ramazan Koçak ve arkasındaki yolcu Emre Şimşek (18) ile otomobilin sürücüsü Emin Uysal ve yanındaki Ümit Türkmen (36) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaralılardan Burak Ramazan Koçak’ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Tüm yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de akşam devrilen ağaç, bir toplu taşıma aracına çarparak hasara yol açtı. Ancak araçta yolcu bulunmaması, olası bir felaketi önledi. Ağaç bakım eksikliği nedeniyle devrildi.
Haberler

Otel Mutfak Kısmında Yangın Çıktı

Fatih'te bir otelde meydana gelen yangın, itfaiye tarafından hızla kontrol altına alındı. Mutfakta hasar oluştu, konuklar güvenle tahliye edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.