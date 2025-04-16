Aksaray’da Trafik Kazasında 4 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi girişinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Aksaray istikametine seyreden M.S. (42) idaresindeki 68 AFJ 441 plakalı Toyota marka otomobil, sola dönerken arkasından gelen ve sollama yapan İ.S. (61) yönetimindeki 68 HA 860 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı.

KAZADA YARALILAR

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil yoldan çıkarak önce şarampole düştü, ardından bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan M.D. (53) ve B.S. (42) dahil olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Durumu fark eden diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, bir yandan trafik güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. 68 AFJ 441 plakalı araçta sıkışan sürücü M.S., itfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmalarıyla bulundukları yerden çıkarıldı ve ambulansa alındı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. M.D. isimli şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yaparak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlattı.