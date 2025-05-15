Aksaray’da Trafik Magandalığı Yapıldı

DRİFT ATAN SÜRÜCÜ TRAFİKTE TEHLİKE YARATTI

Aksaray’da 8 araçlık bir konvoydaki sürücülerden biri, yolu trafiğe kapatarak drift atma girişiminde bulundu. Aynı zamanda bir başka aracın içinden inen şahıs, tabancayla havaya ateş açtı. Bu tehlikeli anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Jandarma ekipleri, bu olayla ilgili olarak şahısları yakalayarak ceza uyguladı. Görüntüler, Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde Sarıkaraman Köy yolunda elde edildi.

JANDARMA EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden köy yolundaki trafik magandalığı yapan 8 aracı tespit etti. Jandarma ekipleri, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde şahısların peşine düştü. Yapılan çalışmada, araçların plakaları ve sürücülerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Drift atan sürücünün B.İ. olduğu saptandı ve bu şahıs, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesine göre 46 bin 392 lira para cezası alarak ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞAHSIN CEZASI DA GECİKMEDİ

Yolu kapatan diğer 5 araç sürücüsüne de 9 bin 930 lira para cezası kesildi. Silahla havaya ateş açan E.L. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma, atılan silahın kuru sıkı olduğunu belirledi ve silaha el koydu. Silahı kullanan E.L. hakkında “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma” suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, E.L. ve silahın sahibi B.Ç.’ye 5729 Sayılı Kanun uyarınca toplam 23 bin 954 lira para cezası uygulandı.