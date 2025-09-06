Aksaray’da Tüfekle Sokakta Gezen Şahıs

AKSARAY’DA YARIMDA ÇIPLAK SİLAHLI İNCELEME

Aksaray’da, elinde tüfekle yarı çıplak bir şekilde sokakta dolaşırken havaya ateş açtığı iddia edilen kişiye yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyon, dikkat çekti. Uzun namlulu silahlarla donanmış olan polis, şahsın yanı sıra 2 adet tüfek ve 1 adet gerçek mermilere çevrilmiş kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olay Küçük Bölcek Mahallesindeki 2679 Sokakta meydana geldi.

POLİS İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, yurtdışından izne dönen Emre B., bunalıma girerek eline aldığı tüfekle yarı çıplak bir şekilde dışarı çıktı. Sokakta tüfekle havaya ateş açan kişiyi gören mahalle sakinleri, korku içerisinde durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Elindeki silahla dışarıda dolaşan ve çevredeki insanlara korku salan şahıs, mahallede tedirginlik meydana getirdi.

İhbar üzerine olay yerine hem resmi hem de sivil ekiplerden oluşan çok sayıda polis sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerinde bulunan ekipler, şahsı aramaya başladı ve mahalleyi adeta abluka altına aldı. Polis, şahsın bir apartmana gizlendiği bilgisini aldıktan sonra uzun namlulu silahlarla dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirdi. Apartmanlar ve bodrum katları detaylı bir şekilde incelendi ve şahsın kendi oturduğu apartmanda saklandığı belirlendi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Geniş güvenlik önlemleri alınarak apartmana giren polis ekipleri, olumsuz bir durum yaşanmadan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramada, 2 adet tüfek ve 1 adet gerçek mermilere dönüştürülmüş kurusıkı tabancı bulundu. Gözaltına alınan Emre B., sorgulanmak üzere polis emniyetine götürüldü. Fransa’da ailesiyle birlikte yaşadığı ve orada hırsızlık sebebiyle cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.