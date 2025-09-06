Aksaray’da Tüfekle Sokakta Gezen Şahıs Yakalandı

Olayın Gelişimi

Aksaray’da, elinde tüfek bulundurup yarı çıplak olarak sokakta dolaşarak havaya ateş açtığı iddia edilen bir şahıs, polis ekiplerinin yaptığı etkili operasyonla yakalandı. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen operasyonda, söz konusu şahısla birlikte iki tüfek ve bir gerçeğe çevrilmiş kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olay, Küçük Bölcek Mahallesi 2679 Sokakta meydana geldi.

Mahalle Sakinlerinin İhbarı

Edinilen bilgilere göre, yurtdışında yaşayan Emre B., yaşadığı bunalım sonucunda silah ile sokaklara çıktı. Tüfek ile havaya ateş açtığını gören mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Elindeki tüfekle apartmanlara girip çıkan ve çevresindekilere korku salan şahıs, mahallede büyük bir tedirginlik yarattı.

Polisin Hızlı Müdahalesi

İhbar üzerine, olay yerine hem resmi hem de sivil polis ekipleri hızla sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, şahsın izini sürmeye başladı ve mahallede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi abluka altına aldı. Şahsın bir apartmana saklandığı bilgisini alan polis, uzun namlulu silahlarla etkileyici bir operasyon gerçekleştirdi. Apartmanlar ve bodrum katları titizlikle araştırılırken, şahsın kendi ikamet ettiği apartmanda gizlendiği belirlendi.

Şahsın Yakalanması ve Ele Geçirilen Silahlar

Geniş güvenlik önlemleri altında apartmana giren polis ekipleri, olumsuz bir durum yaşanmadan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ardından yapılan detaylı araştırmalarda, şahsın evinden iki tüfek ve bir gerçeğe çevrilmiş kurusıkı tabanca bulundu. Gözaltına alınan Emre B., sorgulanmak üzere emniyete sevk edildi. Ayrıca, şahsın Fransa’da ailesiyle yaşadığı ve orada hırsızlık suçundan cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.