Aksaray’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU ÜÇ ZANLI TUTUKLANDI

Aksaray’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslerde operasyon yaptı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN DETAYLARI

Yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ZANLILARIN DURUMU HUKUKİ SÜREÇ

Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan zanlıların, uyuşturucu ile ilgili faaliyetlerine yönelik soruşturma devam ediyor.