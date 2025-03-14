Aksaray’da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

UYUŞTURUCU TİCARETİNE OPERASYON

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yapan bir şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte şahsı yakaladı. Operasyon, Aksaray merkez ilçede yer alan bir evde düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şubesi bir şahsın uyuşturucu bulundurduğu ve bu maddelerin ticaretini yaptığı bilgisine ulaşmıştı. Bunun ardından, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

DEĞERLİ DELİLLER VE YAKALAMA SAYESİNDE BAŞARI

Bir süre teknik ve fiziksel takiple yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri, yaptığı operasyonla şüpheliyi yakaladı. Şahıs C.E. gözaltına alındı ve evine gerçekleştirilen aramada; bin 123 gram sentetik cannabinoid bonzai, 38 adet sentetik ecza, 66 ml amfetamin asetonu, 12 gram amfetamin, 1 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Jandarmadaki sorgusunun ardından C.E., Aksaray Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi. Bu müdahale, uyuşturucuyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.