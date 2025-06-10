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Aksaray’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Aksaray’da gerçekleştirilen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir’den temin ettikleri uyuşturucu hapları şehre satanlara yönelik olarak bir operasyon düzenliyor.

Ekiplerin Ele Geçirdiği Uyuşturucu Haplar

Operasyon sırasında, E.Y. ve A.K’nin araçlarında ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu hap bulunuyor. Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk ediliyor. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, A.K’yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, E.Y. tutuklanıyor.

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