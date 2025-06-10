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Aksaray’da Uyuşturucu Operasyonu, Zanlı Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI

Aksaray’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir’den temin edilen uyuşturucu hapları kentte dağıtanlara yönelik bir operasyon düzenliyor.

GÖZALTINA ALINANLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, E.Y. ve A.K. isimli şahısların araçlarında ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçiriyor. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk ediliyor. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, A.K.’yı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, E.Y. hakkında tutuklama kararı veriyor.

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