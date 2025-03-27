Aksaray’da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Jandarma, operasyon sonucunda 2 şahsı bonzai maddesiyle birlikte yakaladı ve bu şahıslar adli makamlarca tutuklandı. Operasyon, merkez ilçe sınırları içinde yer alan bir bağ evine yapıldı.

JANDARMANIN ÇALIŞMALARI

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyordu. Ekipler, 2 şahsın uyuşturucu bulundurduğu ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçildi ve belirlenen şahıslar ile bulundukları bağ evi üzerinde takip başlatıldı.

TEKNİK TAKİP VE GÖZALTILAR

Bir süre boyunca devam eden teknik ve fiziksel takip sonrası jandarma ekipleri, yeterli delile ulaştıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda S.A. ve K.İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada evde 457 gram sentetik cannobinoid bonzai maddesi ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan S.A. ve K.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.