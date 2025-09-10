Aksaray’da Veli, Müdüre Yumruk Attı.

Olayın Gelişimi

Aksaray’da, bir veli, çocuğunun eğitim gördüğü okula gelerek okul müdürüyle tartışma yaşadı. İstiklal Mahallesi 420 Sokakta bulunan 23 Nisan İlkokulunda gerçekleşen olayda, çocuğu burada eğitim alan Murat K., okul bahçesine girip yönetimle görüşmek istedi. Bahçe içinde bulunan okul müdürü Recep Çelen, kendisine yardımcı olmak amacıyla “Buyurun” dedi. Ancak Murat K., müdüre yaklaşarak yumruk atıp darp etti ve hızla okuldan kaçtı. Okul müdürü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek polise ihbarda bulundu.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çevrede arama yaptı. Bir süre sonra Murat K., polis merkezine gidip teslim oldu. Okul müdürü Recep Çelen, olayı şu şekilde anlattı: “Tanımadığımız bir kişi okul bahçesine girdi. Ben de bahçedeydim, kendisine yardımcı olmak için yaklaştım. ‘Buyurun beyefendi, yardımcı olabilir miyim?’ dedim. Hiçbir şey söylemeden bana saldırdı. Yumruk attı, ortalık karıştı. Görünüşü de farklıydı, tanımadığımız biriydi.”

Karşılıklı Şikayet Süreci

Olayla ilgili olarak müdür ve veli karşılıklı olarak şikayetçi oldu. Ayrıca, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Bu durum, eğitim kurumları ile veliler arasındaki iletişimde dikkat edilmesi gereken bir konu haline geldi.