Aksaray’da Veli Okul Müdürüne Saldırdı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Aksaray’da bir öğrencinin velisinin okul bahçesinde yaşanan bir olay büyük bir dehşet oluşturdu. Dün saat 17.00 civarında Gazipaşa İlkokulu’nda meydana gelen hadise, okul müdürü Mustafa Emlik’in iki öğrenciyi uyarmasıyla başladı. Öğrencilerden biri durumu velisine bildirince, veli M.K. ve eşi N.K. okula yöneldi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ DE OLAYA KARIŞTI

Ders sona erdikten sonra öğrenciler ayrıldıktan sonra, Mustafa Emlik okuldan çıkmak üzereyken M.K. ve N.K. ile karşılaştı. Veli çiftinin müdüre gösterdiği tepki üzerine tartışma başladı. Tartışmaya okulda hizmetli olarak görev yapan D.K. de katıldı. Veli M.K., tartışma esnasında Emlik’e yumrukla saldırdı. Emlik, panikleyerek okul bahçesine kaçmaya çalıştı ancak dengesini kaybedip yere düştü. M.K. da bu sırada yumrukla saldırmaya devam etti. Diğer veliler ve öğretmenler araya girerek, Emlik’i saldırıdan kurtardı.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayın ardından, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emlik, tedavisinin ardından taburcu oldu. Ayrıca, saldırı anı okulun güvenlik kameralarına da yansıdı.

OLAYDA GÖZALTILAR YAPILDI

Emlik’in şikayeti üzerine, M.K. ile olayda bulunan N.K. ve hizmetli D.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Üç kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

EĞİTİM CAMİASINDAN TEPKİ

Eğitim -Bir -Sen Aksaray 1 No’lu Şubesi üyeleri ve Mustafa Emlik’in birlikte çalıştığı meslektaşları, bugün okul önünde toplanarak saldırıyı kınadı.