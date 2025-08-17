Aksaray’da Yamaç Paraşütü Devam Ediyor

YAMAÇ PARAŞÜTÜ DÜNYA KUPASI BAŞLADI

Aksaray’da 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’nın Türkiye ayağı şu anda devam ediyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen bu şampiyona, 35 farklı ülkeden 150 sporcu ile Hasan Dağı’nda gerçekleştiriliyor.

PARKURDA İLK GÜNÜN BAŞARISI

Şampiyonanın ilk gününde, 84 kilometrelik parkurda yarışan sporcular, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde belirlenen hedef noktasına başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Karaman, “2013’ten beri Hasan Dağı’nda yamaç paraşütü alanında uluslararası faaliyetler yürütüyoruz” dedi. Bu yıl üçüncü kez Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Karaman, Türkiye’yi 8 sporcunun temsil ettiğini ve hedeflerinin dünya sıralamasında iyi bir derece yapmak olduğunu belirtti. Şampiyona, 23 Ağustos’ta sona erecek.