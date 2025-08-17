Haberler

Aksaray’da Yamaç Paraşütü Devam Ediyor

YAMAÇ PARAŞÜTÜ DÜNYA KUPASI BAŞLADI

Aksaray’da 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’nın Türkiye ayağı şu anda devam ediyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen bu şampiyona, 35 farklı ülkeden 150 sporcu ile Hasan Dağı’nda gerçekleştiriliyor.

PARKURDA İLK GÜNÜN BAŞARISI

Şampiyonanın ilk gününde, 84 kilometrelik parkurda yarışan sporcular, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde belirlenen hedef noktasına başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Karaman, “2013’ten beri Hasan Dağı’nda yamaç paraşütü alanında uluslararası faaliyetler yürütüyoruz” dedi. Bu yıl üçüncü kez Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Karaman, Türkiye’yi 8 sporcunun temsil ettiğini ve hedeflerinin dünya sıralamasında iyi bir derece yapmak olduğunu belirtti. Şampiyona, 23 Ağustos’ta sona erecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Bucak’ta Otobüs Ve Araç Çarpıştı

Bucak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, Berru D.'nin durumu ağır.
Haberler

Erzurum’da Aşık Sümmani Anma Etkinliği Yapıldı

2025 Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Narman'da gerçekleştirilen 'Ablaktaşı Aşıklar Buluşması', Aşık Sümmani'yi anmak için düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.