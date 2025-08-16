Aksaray’da Yamaç Paraşütü Yarışları Başladı

YARIŞMALAR BAŞLADI

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Aksaray’da düzenlenen 3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası yarışları başladı. Organizasyon, Hasan Dağı’nda gerçekleştiriliyor ve 35 ülkeden toplam 150 paraşüt sporcusu katılıyor. Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Goran Dimiskovski, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında gazetecilere, bu tür etkinliklerin spor açısından son derece değerli olduğunu ve yerel yönetimlerin desteğiyle bu faaliyetlerin öneminin artacağını ifade etti. Ayrıca, katılım gösteren ve destek veren tüm bireylere teşekkür etti.

HAVA SPORLARINA DESTEK

Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya, Aksaray’da sporcuları ağırlamakta memnuniyet duyduklarını belirtti. Katılımcıların, kentimizin tarihi ve doğal güzelliklerine tanıklık edeceğini vurgulayan Kılınçkaya, “Sizler, Aksaray’ın tanıtımında büyük bir rol oynayacak tanıtım elçilerisiniz.” dedi. Valilik olarak, sosyal, kültürel, sportif ve akademik her türlü etkinliğe destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Programda Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, Belediye Başkan Vekili Yakup Petek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da yer aldı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası yarışları, 23 Ağustos’a kadar sürecek.