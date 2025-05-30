Aksaray’da Yanan Araç Hurdaya Döndü

YANGININ OLUŞUMU VE OLAY YERİ

Aksaray’da seyir halindeyken aniden dumanlar çıkmaya başlayan otomobil, kısa sürede alevlerle kaplandı. Olay, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Şehit Dursun Çetin Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi yönüne giden C.B. yönetimindeki araçtan birden fazla duman yükselmeye başladı.

ACİL DURUM İLE İLGİLİ MÜDAHALE

Dumanları gören sürücü, derhal aracı kenara çekip 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Yangın, yolculuk esnasında kısa sürede büyüyerek alevlere dönüştü ve otomobil tamamen yanarak hurdaya dönüştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, araç kullanılamaz hale geldi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İNCELEME

Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi. Yangının çıkış nedeni şu an için belirlenemiyor ve jandarma olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.