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Aksaray’da Yangın Çıktı, İtfaiye Geldi

YANGIN ÇIKTI

Aksaray’ın şehir merkezindeki eski sanayi sitesinde bir çöplük alanda yangın meydana geldi. Gökyüzünü saran siyah dumanlar, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Sanayi Mahallesi’nde bulunan eski sanayi sitesinde yaşandı. Yalıtım ve plastik malzemelerin yer aldığı yıkıntılardan kaynaklanan yangın, bilinmeyen bir neden dolayısıyla çıkıyor.

SİYAH DUMANLAR KENTİ SARMIŞTI

Yangın, kısa bir süre içinde büyüyerek alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Çıkan siyah dumanlar, gökyüzünü karartarak çevrede endişe yarattı. Kentin birçok noktasıyla görülen dumanlar, vatandaşları tedirgin ederken, çevredeki insanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü. Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahale ile söndürüldü. Olay sonrası polis, yangının çıkış nedeni üzerine inceleme başlattı.

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