Aksaray’da Yangın Önlemleri Alındı.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖNLEMLER

Türkiye’nin bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları, geniş ormanlık alanların yok olmasına yol açarken Aksaray emniyeti bu durumla ilgili sıkı tedbirler alıyor. Ormanlık alanlarda gece ve gündüz devriye gezerek ve gözetleme faaliyetleri yürüterek, emniyet güçleri halkın güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler ayrıca piknik yaparken mangal yakan vatandaşları uyararak güvenliğimize katkıda bulunuyor.

PİKNİK ALANLARINA DENETİM

Aksaray polisi, özellikle piknik alanlarında vatandaşların dikkatli olmasını sağlamak için aktif bir şekilde devriye geziyor. Yaya ve araçla yapılan bu denetimler, birçok bölgede etkili bir şekilde sürdürülüyor. Polisiye ekipler, mangal ve semaver kullananlara ateşi mutlaka söndürmeleri gerektiğini hatırlatarak, yangın çıkma sebepleri hakkında da bilgi veriyor. Bu sayede vatandaşların bilinçlendirilmesi sağlanıyor.

TEHTİT OLABİLECEK MATERİYALLERİN TOPLANMASI

Ormanlık alanlarda devriye atan ekipler, yangın tehlikesi oluşturabilecek cam gibi atıklarla da mücadele ediyor. Güneş ışığını mercek görevi görerek yangın çıkmasına yol açabilecek bu materyallerin temizlenmesi için çalışmalar yapılıyor. Uygulamalar, gece ve gündüz devam ederken, Aksaray halkı emniyetin duyarlı davranışlarından dolayı takdirle karşılıyor.