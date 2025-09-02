Haberler

Aksaray’da Yangın Tehlikesi Yaşandı

YANGINLA YÜZ YÜZE KALMA

Aksaray’da, saman yüklü bir tırda çıkan yangın büyük panik yarattı. Diğer sürücülerin, tır sürücüsünü uyarması sayesinde ciddi bir facianın eşiğinden dönüldü. Yangın, Aksaray-Konya kara yolu üzerindeki Yapılcan köyü civarında ortaya çıktı.

SEYAHAT SIRASINDA BAŞLAK ELEKTRİK YANGINI

Edinilen bilgilere göre, Aksaray’dan Konya yönüne giden R.Ö. (56) yönetimindeki 50 ADY 348 plakalı saman yüklü tırın dorsesindeki samanlar, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Diğer sürücüler, yangını fark ederek tır şoförünü uyardı. Uyan tır sürücüsü, tırı hemen sağa çekerek dorsenin üzerine çıkarak yanan saman balyalarını yol kenarına attı. Sürücülerin müdahalesi ve anında yapılan eylemlerle tır yangından kurtuldu. İtfaiye ekipleri, tırın dorsesindeki yanan saman balyalarını söndürdü.

ÖNEMLİ

D.Ö. Serbest Bırakıldı, Yangın Kontrol Altında

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Aşağıçerçi köyünde orman yangınına sebep olan D.Ö., mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın, tütsü körüğünden kaynaklanan kıvılcımdan ve patlayan piknik tüpünden başladı.
Otluk Alanda Yangın, Kamyon Yandı

Ataşehir'de bir otluk alanda çıkan yangın, park halindeki bir kamyona sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.

