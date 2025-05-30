Aksaray’da Yasal Sınırı Aşan Sürücü, Gözaltına Alındı

GENÇ SÜRÜCÜ, AŞIRI ALKOLLÜ YAKALANDI

Aksaray’da yasal sınırın 5 katı üzerinde alkolle direksiyon başında yakalanan genç sürücü, 2.81 promil ölçümü ile dikkat çekti. Olay, Aksaray – Ankara Karayolu’ndaki bir tesiste gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri, şüphe üzerine durdurdukları 68 BJ 023 plakalı aracın sürücüsü Ö.Ç. (23) ile ilgili olarak alkol kontrolü yapmak istedi.

SÜRÜCÜNÜN YARDIM İSTEYİŞİ

Kimliğini ibraz edemeyen ve hal durumundan alkollü olabileceği değerlendirilen sürücü, bekçiler tarafından araçtan indirildi ve olay yerine trafik ekipleri çağrıldı. Kısa süre içinde bölgeye gelen ekipler, bakılan alkol metresinde sürücünün 2.81 promil alkollü olduğunu kaydetti. Otomobillerde yasal sınır 0.50 iken, bu durum genç sürücü için ciddi bir sorun haline geldi. Sürücü hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

CEZA VE ARACIN MENİ

Polis ekipleri aracın üzerinde incelemeler yaptığı sırada, Ö.Ç. memura, “Geçende bağladın ağabey, arabayı bağlamayalım. Bugün 7 bin lira çekici parası ödedim. Bak ben asgari ücretle çalışıyorum” şeklinde yardım istemesine rağmen, bu durum cezadan kurtulmasına yardımcı olmadı. Sürücüye toplam 9 bin 268 lira para cezası kesildi ve aracı, trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu ve aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle gözaltı işlemi başlatılarak polis merkezine götürüldü.