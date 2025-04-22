Aksaray’da Yeni Turizm Rotası Belirleniyor

AKSARAY İLİ TURİZM MASTER PLANI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aksaray Valiliği ve Aksaray Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Aksaray İli Turizm Master Planı doğrultusunda yeni turizm rotaları belirleniyor. Proje çerçevesinde bir ekip, Sultanhanı Kervansarayı’nı ziyaret eden turistlere alternatif ve zengin içerikli bir rota sunmak amacıyla Eskil ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

YENİ TURİZM ROTALARI OLUŞTURULACAK

Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysu Altaş, Aksaray’da turizmi canlandırmak için yeni bir rota oluşturacaklarını ifade etti. Eskil ilçesinin de tarihi kökleri oldukça derin olduğu için bu alanların turizme kazandırılması gerektiğine vurgu yapan Altaş, şunları belirtti: “İmzalanan protokolle Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Aksaray’ın turizm master planını hazırlamakla görevlendirildi. 2026-2031’i kapsayacak şekilde 5 yıllık bir vizyon çizmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda 23 kişilik ekipten oluşan bir heyetimiz var. Bugün 11 kişilik heyet olarak Eskil’i ziyarete geldik. Her hafta en az 2 gün olmak üzere saha gezilerine başladık.”

BÖĞET HÖYÜĞÜNDE İNCELEMELER YAPILIYOR

Dekan Altaş, “Bugün Böğet höyüğündeyiz. Böğet höyüğü, Eskil’deki höyükler arasında en büyüğü. Bizce turizm potansiyeli anlamında da önemli bir yer, fakat kazıya başlaması için ve turizme açılması için henüz çalışmalar yapılmadı” şeklinde bilgi verdi. Bu çalışmalara destek vererek, Aksaray’ın turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.