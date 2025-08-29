Haberler

Aksaray’da Yılmaz Atak, Uğur Deniz’i vurdu

OLAYIN GELİŞİMİ

Aksaray’da, kızıyla boşanma sürecinde olan damadı Uğur Deniz’i (37) tabancayla 11 el ateş ederek öldüren Yılmaz Atak (59), emniyet işlemlerinin ardından adliyeye yönlendirildi. Atak’ın daha önce damadı Deniz hakkında 30 kez şikayette bulunduğu, bu şikayetlerin hakaret ve tehdit içerdiği öğrenildi.

TARTIŞMA VE KAVGA

Olay, dün akşam saat 21.00 civarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde yaşandı. Uğur Deniz, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşinin kayınpederi Yılmaz Atak’ın evine giderek boşanmak istemediğini iletti. Ancak burada iki taraf arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Bu sırada Yılmaz Atak, damadı Deniz’e tabancayla 11 el ateş etti.

Deniz, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan yakınlardaki polis ekipleri hemen olaya müdahale ederek Yılmaz Atak’ı gözaltına aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde Deniz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE VE ADLİ İŞLEM

Uğur Deniz’in cenazesi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Deniz’in cenazesinin yarın Altınkaya köyünde defnedileceği bildirildi. Yılmaz Atak, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmiş durumda. Atak’ın, damadı Deniz hakkında geçmişte yaptığı şikayetlerin nedenlerinin başında hakaret ve tehdit olayları yer alıyor.

ÖNEMLİ

