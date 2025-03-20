Aksaray’da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

KAZA ANINDA YOLCU OTOBÜSÜ KONTROLDEN ÇIKTI

Aksaray’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak şarampole devrilen bir yolcu otobüsü sonucunda 20 yolcu yaralandı. Kaza, Aksaray – Konya Karayolu üzerindeki Eşmekaya beldesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Marmaris – Ağrı seferini gerçekleştiren H.K. yönetimindeki 46 AIZ 037 plakalı Setra marka otobüs, Eşmekaya bölgesine geldiğinde yolun buzlanması sebebiyle kayarak şarampole devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Otobüsün devrildiğini gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 20 yolcu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da yaralıları ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

Kazada yaralanan 20 yolcu hakkında bilgi veren Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, “Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bir trafik kazası yaşadık. Marmaris’ten Ağrı’ya gitmekte olan yolcu otobüsü Aksaray Eşmekaya mevkiinde tipi ve buzlanma nedeniyle kayarak devrildi. 31 kişinin bulunduğu otobüste 20 yolcu hafif ve orta derecede yaralandı. Çok şükür can kaybımız yok. Yaralılarımız Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tedavi ediliyor. Geri kalan yolcularımızı Eskil ilçemizdeki otelimize yerleştirdik” şeklinde bilgi verdi.