Aksaray’da Yüzlerce Kontrol Gerçekleşiyor

UYGULAMALARIN AMAÇLARI

Aksaray’da yunus timleri şok uygulamalarla araçları ve şahısları detaylı bir şekilde inceliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve olası olayların önüne geçmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu nedenle, gece gündüz faaliyetlerini titizlikle sürdürüyorlar.

YUNUS TIMLERİNİN DENETİMLERİ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, motosikletli yunus timleri şehrin çeşitli noktalarında görev alıyor. Ara sokaklarda bile şok uygulamalar gerçekleştiren ekipler, gelen araçları durduruyor. Sürücü ve yolcuların üst araması yaparak araçları etraflıca kontrol ediyorlar. Ayrıca, tüm şahısları Genel Bilgi Taraması (GBT) işlemlerinden geçirerek uygulamalarını belirli aralıklarla devam ettiriyor.

GECE DEVRİYELERİ VE DENETİMLER

Yunus timleri, gece yarısından sonra devriye atarak şüpheli şahısların denetimlerini yapıyor. Yolda yürüyen herkes durdurularak kontrol ediliyor. Bu uygulama sayesinde, güvenliğin artırılması ve olası suçların önlenmesi hedefleniyor.