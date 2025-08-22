Aksaray’da Yüzme Tartışması Paniğe Neden Oldu

OLAYIN DETAYLARI

Aksaray’da bir yüzme havuzunda meydana gelen tartışma, panik anlarına neden oldu. Havuzda yüzmeye gelen bir kadın ile havuzda görevli kadın arasında çıkan anlaşmazlık, durumun ciddileşmesiyle birlikte güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesine yol açtı. Bu olay, 2020 yılında İstanbul Tuzla’da yaşanan benzer bir durumu akıllara getirdi.

TARTIŞMANIN NEDENİ

Büyük Bölcek Mahallesi’ndeki Olimpik Yüzme Havuzu’nda, Şebnem B. isimli kadın, bir süre yüzdükten sonra havuz görevlisi Burcu D. ile saç düşmesi ve tutamaklardan tutunma konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlileri hemen polis çağırdı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaşanan duruma müdahale etti.

ŞEBNEM B.’NİN AÇIKLAMALARI

Havuzdan çıkarak polislere “Şikâyetçiyim” diyen Şebnem B., yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. “Bu bayanlardan şikâyetçiyim, çok kötü düştüm. Belediye başkanımızın da haberi var, teşkilat başkanımızın da haberi var şikâyetçiyim hakkında işlem yapılsın. Ben başkanları aradım zaten ‘Şikâyetçi ol’ dediler” ifadelerini kullanan Şebnem B., “Benim kim olduğumu da bilmiyor arkadaş” diyerek tartışmanın boyutlarını artırdı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Ayrıca “Ben AK Parti Kadın Kollarındanım, teşkilattanım. Bana hakaret etti, anneme hareket etti. Sonuna kadar şikâyetçiyim. İftiradan da açacağım sana mahkeme. Sen kimsin? Cankurtaranmış, can batıran” şeklindeki sert sözleriyle dikkat çekti. Polis ekipleri, Şebnem B.’yi şikâyetçi olarak polis aracına alarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Ancak yapılan araştırmalar sonucu, Şebnem B.’nin AK Parti Kadın Kolları üyesi olmadığı ortaya çıktı. Olay hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.