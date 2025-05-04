Aksaray’daki Düğün Salonunda Kavga Çıktı

DÜĞÜN SALONUNDA KAVGAYA DÖNÜŞEN TARTIŞMA

Aksaray’da bir düğün salonunda gelin ve damat yakınları arasında çıkan kavga, sokağa taştı. Tekme ve tokatların yanı sıra kafaların havada uçuştuğu bu olayda, alkolün etkisiyle gergin olan taraflar, kavgayı ayırmaya çalışan sivil polis memuruna da saldırma girişiminde bulundu. Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavga, Bozoklu Düğün Salonu’nda meydana geldi.

Olay, yeni evlenen çiftin düğün merasimi esnasında gelin ve damat tarafı arasında bilinmeyen bir sebeple tartışmanın başlamasıyla patlak verdi. Tartışma hızla kavgaya dönüştü ve düğün salonundaki kalabalık tarafların birbirine girmesiyle büyüdü. Katılımcılar arasındaki gerginlik artarken kavga, düğün salonunun dışına da taştı. Düğün salonu yetkilileri ve diğer misafirler, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden taraflar arasında kalınca takviye ekip talep edildi.

Müdahale esnasında polis memurları, tarafları sakinleştirmekte zorlandı. Alkolün etkisiyle daha da hırslanan kavgacılar, birbirine saldırmaya devam etti. Olaylar büyürken, bir sivil polis memuru tarafları ayırmaya çalışırken aralarında kaldı ve darp edilme tehlikesi geçirdi. Polis memurunun “Polis” diye bağırması üzerine birçok kişi olaya dahil olup, polis memuruna da saldırmaya yeltenerek durumu karmaşık hale getirdi. Kavga anları cep telefonlarıyla kaydedilirken, son çare olarak polis ekipleri biber gazıyla müdahalede bulundu. Taraflar, biber gazının etkisiyle ayrılırken, polis ekipleri kavgayı sonlandırarak katılımcıları güvenli bir şekilde uzaklaştırdı.