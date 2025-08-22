Aksaray’daki Havuzda Kadınlar Arası Tartışma

OLAY VE TARTIŞMANIN SEBEBİ

Aksaray’da yüzme havuzuna gelen kadın ile havuzda çalışan kadın arasında meydana gelen tartışma paniğe yol açtı. Havuzdan çıkan kadının polislere, “Teşkilat” ve “Başkanlar” ifadeleriyle, “Benim kim olduğumu bilmiyor, şikayetçiyim” demesi dikkat çekti. Yaşanan bu olay, 2020 yılında İstanbul Tuzla’da gerçekleşen bir teşkilat vakasını yeniden akıllara getirdi. Olay, Büyük Bölcek Mahallesi, Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerindeki Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşti.

TARTIŞMANIN DETAYLARI VE GELİŞMELER

Edinilen bilgilere göre, yüzmeye gelen Şebnem B., kısa bir süre sonra havuzun görevli ismi Burcu D. ile havuza saç düşmesi ve tutamaklardan tutunma konusunda bir tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlileri, durumu kontrol altına almak için hemen polis çağırdı. Kısa süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri durumu değerlendirirken, havuzdan çıkan Şebnem B. “Şikayetçiyim” diyerek polislere başvurdu. Söylediği sözlerle de 2020 yılındaki teşkilat vakasını andırmayı başardı.

Şebnem B. polis ekiplerine, “Bu bayanlardan şikayetçiyim, çok kötü düştüm. Belediye başkanımızın haberi var, teşkilat başkanımızın da haberi var, şikayetçiyim, işlem yapılacak” ifadelerini kullandı. Şebnem B. ayrıca, “Ben AK Parti Kadın Kollarındanım, teşkilattanım. Bana hakaret etti, anneme davranışları yanlış. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. İftiradan açacağım” dedi. Kadının bu ifadeleri üzerine polis ekipleri, Şebnem B.’yi polis aracına alarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Ancak, daha sonra yapılan incelemelerde Şebnem B.’nin AK Parti Kadın Kolları üyesi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili bir inceleme süreci başlatıldı.