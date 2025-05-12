Aksaray’daki Kavga Kanlı Sona Erdi

FUTBOL MAÇINDA TARTIŞMA VE KAVGA

Aksaray’da bir futbol karşılaşması sonrası yaşanan tartışma, telefon ve sosyal medya üzerinden devam ederek kavga ile sonuçlandı. İki taraftar gurubunun birbirine girmesi sonucu 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Kavga, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin bahçesinde gerçekleşti.

TARAFTARLAR ARASINDAKİ SÖZLÜ TARTIŞMA

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Aksarayspor maçında, aynı takımın destekçileri arasında tartışmalar başladı. Tribünde yaşanan bu gerginlik, polis ekiplerince kontrol altına alındı. Ancak, günler sonra taraflar telefon ve sosyal medya aracılığıyla hakaretler ederek tartışmaya devam ettiler. Bu süreçte, bir gurup diğer taraftarların bulunduğu iş yerini basarak kavgayı tetikledi.

KAVGA VE MÜDAHALE

Taraflar, sopalar ve küreklerle birbirlerine saldırmaya başladı. Civardaki vatandaşlar kargaşayı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelir gelmez olay yerine ulaşan polis, kavgayı kontrol altına almakta zorlandı ve takviye ekip istedi. Kalabalığın büyümesiyle birlikte, daha çok ekip bölgeye yönlendirildi. Olay esnasında bir polis memuru, kendisine isabet eden taşla hafif yaralandı. Kavga, biber gazı kullanılarak kontrol altına alındı.

OLAYIN SONUCU VE GÖZALTI

Kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Olayla ilgili olarak 13 kişi gözaltına alındı ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Bu durum, futbol taraftarları arasındaki gerilimlerin ne kadar tehlikeli hale gelebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.