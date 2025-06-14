Aksaray’dan Sarımsak İhracatı Başladı

SARIMSAK HASADI BAŞLADI

Türkiye’de ilk defa Aksaray’dan Rusya’ya antibiyotiklerde kullanılmak üzere ihraç edilen sarımsakların hasadı başladı. Bu yıl sarımsaklara Almanya ve İspanya’dan da talep geliyor. Nüfusunun yüzde 80’i tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Aksaray, tarımsal üretimde ülke genelinde birçok kalemde ilk 10 içinde yer alıyor. Sarımsak üretimi de bu başarılı tarım kentinin önemli ürünleri arasında. Aksaray’da üretilen organik sarımsakların hasadı yoğun bir şekilde sürüyor.

ÖNCE RUSYA SONRA YENİ PAZARLAR

İlk olarak Rusya’ya gönderilen sarımsaklara olan ilgi artıyor. Almanya ve İspanya’nın da sarımsak talepleriyle birlikte, bu yıl 200 ton rekolte bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre, organik tarım sertifikalı sarımsaklar yüksek selenyum ve germanyum oranları ile etkili aroması nedeniyle tercih ediliyor.

AİLESİNE DESTEĞE GELDİ

İngiltere’de eğitim almış olan Uğur Öngün (34), ailesinin sarımsak üretimine destek olmak için Aksaray’a döndü. Uğur, çeşitli ekipmanlarla üretimi artırarak “Ailem sarımsak üretimi yapıyordu. Ben de aileme nasıl katkıda bulunabilirim diye Aksaray’a geldim. Dış pazar çalışmaları yaptım. 2017 yılında Rusya’ya sarımsak ihraç ettik ve ürün talepleri artmaya başladı. Bu yıl 150-200 ton sarımsak rekoltesi bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

ORGANKİ SARIMSAK ÜRETİMİ

Uğur Öngün, “Sarımsağı Türkiye’de ilk organik tarım olarak 2016 yılında başlattık. Şu an 9. yılımızdayız. Sarımsağımız ata tohumu ve yerli bir çeşit. Selenyum ve germanyum oranları çok yüksek. Rusya tarım üniversitesi bu sarımsağın kanser hastaları tedavisinde kullanılacağını iletti. 2017’de Rusya’ya bir konteyner sarımsak ihraç ettik. 2018’de ise 300 ton talep ettiler. Şimdi İspanya ve Almanya’dan yeni teklifler alıyoruz” dedi.

ŞANLIURFALI İŞÇİLER DE VAR

Şanlıurfalı tarım işçisi Bekir Turatulak ise “Şanlıurfa Siverek’ten geldik buraya. Ailecek çalışıyoruz. Sabah 6’da başlayıp akşam 6’ya kadar devam ediyoruz. Burada organik sarımsak üretimi yapılıyor” şeklinde konuştu. Aksaray’daki sarımsak üretimi, yerli ve uluslararası pazarda hızla büyüyor.